الطائف 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واستنفذ أمانة محافظة الطائف برنامجاً لتنظيف 70 متنزهاً برياً ، وذلك ضمن برنامج النظافة والمحافظة على البيئة والصحة العامة .وشملت الأعمال المنفذة من خلال فرق النظافة الشاملة التي تدعم أعمال فرق النظافة الاعتيادية بهذه المواقع، إزالة النفايات الصلبة، وقص وتهذيب الاشجار الشوكية، ووضع حاويات لجمع المخلفات، وإزالة معيقات حركة المشاة داخل المتنزهات، ووضع لوحات إرشادية للوجهات السياحية، وكذلك دعم أعمال الصحة العامة وبخاصة الرش الضبابي لمنع تكاثر الحشرات ، وردم المستنقعات المائية التي خلفتها الأمطار، وتهيئة مداخل ومخارج المتنزهات البرية المفتوحة التي تنتشر المحافظة.ووجه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل ، فرق العمل بتنفيذ الخطة المعتمدة لتشمل أكبر عدد ممكن من المواقع السياحية والمتنزهات ضمن برنامج معالجة التشوه البصري.// انتهى //21:50ت م