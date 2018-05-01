الرياض 15 شعبان 1439هـ الموافق 1 مايو 2018م واسحصلت أمانة منطقة الرياض على جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا في مجال الرقابة الغذائية والصحة العامة البلدية، وذلك ضمن حفل نظمته شركة " IDC " للمدن الذكية في الشرق الأوسط لعام 2018 بمدينة دبي الإماراتية.ونالت الأمانة الجائزة عن برنامج "راقب" وهو نظام إلكتروني متكامل لأتمتة جميع عمليات الرقابة اليدوية وتحويلها إلى رقابة الكترونية باستخدام أحدث الوسائل التقنيةوالأجهزة الذكية بحيث توحد وتضبط إجراءات الرقابة البلدية لجميع المراقبين والمفتشين ميدانياً.وكانت الأمانة قد طوّرت عددًا من البرامج الذكيّة بهدف الاستفادة المثلى من المنجزات التكنولوجية، لمواكبة التحول الوطني في القطاع البلدي، والارتقاء بجودة الخدماتالمقدمة للمستفيدين بمختلف شرائحهم.يُذكر أن جائزة " IDC " للمدن الذكية 2018 في الشرق الأوسط تختص بتشجيع المشروعات والمبادرات المبتكرة والناجحة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.// انتهى //21:50ت م