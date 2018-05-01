الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسانطلقت اليوم الدورة التأهيلية المكثفة للإعلاميين المشاركين في تغطية كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بمعهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بتنظيم من الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وينفذها مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية.وبدأت الدورة بكلمة للمدير التنفيذي للاتحاد عادل الزهراني، رحب فيها بالإعلاميين، مشيرًا إلى أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى تقديم نبذة متكاملة عن دولة روسيا وثقافة وسلوك الشعب الروسي، مؤكدًا سعي اتحاد الإعلام الرياضي إلى تقديم الدعم اللازم للإعلاميين السعوديين؛ ليكونوا خير سفير لوطنهم في هذا المحفل العالمي.ثم بدأت الدورة التي شارك فيها كل من رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية الدكتور ماجد التركي ، والخبير في المركز وأستاذ اللغة الروسية، الدكتور فاسيلي كيسلوف والمدير الأكاديمي بمركز الإعلام والدراسات العربية الروسي الدكتور مرتضى سيد عمروف.وشهدت الدورة حضور أكثر من 40 إعلاميًّا رياضيًّا من وسائل الإعلام السعودية المختلفة، التي ستشارك في تغطية كأس العالم في روسيا 2018.وتركزت محاور الدورة على عدة جوانب أكاديمية تعليمية مختصة في اللغة الروسية، وتعريف بثقافة الدولة وجوانبها الاجتماعية، والتعرف كذلك على المدن التي ستستضيف مباريات المنتخب السعودي، مثل موسكو وروستوف وفولغا غراد، والاطلاع على أهم المؤسسات الرياضية واللجان المكلفة بتنظيم كأس العالم ، إضافة إلى التعرف على العديد من المفردات اللغوية الروسية .// انتهى //21:59ت م