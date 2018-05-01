الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسأعلنت شركتا " سابك "، و" إكسون موبيل" اليوم عن تأسيس شراكة جديدة بينهما في إطار سعيهما لتحقيق تقدم في مشروعهما "المشترك لتنمية ساحل الخليج"، من خلال إنشاء وحدة تكسير للإيثان، في سان باتريشيو، بولاية تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1,8 مليون طن.وتشتمل المنشأة الجديدة أيضًا على وحدة جلايكون الإيثيلين الأحادي، ووحدتين للبولي إيثيلين.وقال نائب رئيس مجلس إدارة " سابك "، الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، :"يسرنا أن نعلن عن الشراكة المشتركة الثالثة بين الشركتين، ونتطلع إلى الانتقال للمرحلة التالية من تنفيذ المشروع الذي لن يدعم فقط أهدافنا نحو تحقيق التنوع، بل رؤية المملكة 2030م أيضًا, كما أننا فخورون بالدور الذي سيلعبه هذا المشروع في تعزيز الصورة الاقتصادية لمقاطعة سان باتريشيو، بولاية تكساس.وأشار إلى أن " سابك" تُعد الشريك التشغيلي لمشروعين مشتركين مع شركة " إكسون موبيل " في المملكة العربية السعودية، وهما شركة " كيميا " في الجبيل وشركة (ينبت) في ينبع.من جانبه قال رئيس شركة اكسون موبيل للكيماويات جون فيريتي : "إن المشروع الجديد يوطد علاقاتنا الطويلة مع " سابك "، ويبني على نجاح العديد من المشروعات المشتركة السابقة، كما يسهم في إيجاد القيمة لشركتينا وللمجتمعات التي نعمل بها، من خلال توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.وأضاف : نحن نقدر الدعم الذي نتلقاه، ونتطلع إلى مواصلة محادثاتنا مع السكان والشركات في مقاطعة " سان باتريشيو " مع التقدم في الأعمال نحو الأمام.يذكر أن المشروع الذي جرى الإعلان عنه في عام 2016م، في انتظار استكمال الحصول على التراخيص البيئية اللازمة، ومن المتوقع أن يبدأ عملياته التشغيلية في الفترة ما بين 2021-2022م.// انتهى //21:59ت م