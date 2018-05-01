أبهـا 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسكرم محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط مساء اليوم، الطلّاب المتمّمين لحفظ القرآن الكريم، خلال الحفل السنوي الثامن الذي نظمه مكتب إشراف حلقات تحفيظ القرآن الكريم بحي الرونه التابع لجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن بخميس مشيط، وذلك في جامع مصعب بن عمير في حي الرونه بالمحافظة.وأشاد بن مشيط في كلمته خلال الحفل بجهود القائمين على مكتب إشراف تحفيظ القرآن الكريم بالرونه, وما يقدمه من برامج متميزة لتعليم وتحفيظ وتجويد وتلاوة القرآن الكريم في بيئة احترافية آمنة من خلال الكوادر المؤهلة والنظم المتقدّمة في ظل الشراكة المجتمعية الفاعلة, التي تأتي استمراراً لمسيرة التطوير في الجمعية, ومبشرة بمستقبل واعد - بإذن الله - .من جانبه أوضح رئيس مكتب إشراف حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالرونه علي بن سعد الشمراني، أن عدد المكرّمين المتمّمين لحفظ القرآن الكريم لهذا العام بلغ عددهم ٢0 حافظاً وحافظة، إضافة إلى تكريم 512 طالباً من طلاّب المستويات, و 4 من طلّاب الإسناد، مشيراً إلى أن الجمعية حرصت منذ بدء نشاطها في تعليم كتاب الله على أن تؤدي رسالتها بما يحقق أهدافها بمنهجية علمية وإدارية تخصصية ورؤية طموحة وأهداف إستراتيجية ساندها تضافر الجهود والدعم السخي الذي تلقته من أهل الإحسان, ومثابرة الفريق الإداري بقيادة مجلس الإدارة ومتابعتهم, مؤكداً أن الجمعية حققت إنجازات مباركة تعدّ وسام شرف للعاملين فيها.بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً بعنوان " على النهج "، استعرض خلاله جهود المكتب في تعليم القرآن الكريم خلال العام الجاري.// انتهى //22:06ت م