الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسبدأت في مدينة إزمير التركية مناورات التمرين العسكري المشترك (EFES 2018) بمشاركة عدد من الدول بالإضافة إلى دولة تركيا المضيفة.وتشارك القوات المسلحة السعودية بوحدات خاصة برية وبحرية بالإضافة إلى المشاة البحرية والطائرات المقاتلة من طراز ( F 15 S) .من جانبه أوضح قائد التمرين العقيد البحري عبدالله بن محمد الدريبي، أن القوات المسلحة السعودية المشاركة في التمرين نفذت بمشاركة القوات الصديقة اليوم عدداً من التكتيكات العسكرية ضمن خطة العمليات للتمرين التي خُطط لها مسبقاً ، كالأبرار البحري وعمليات القفز الحر العملياتي واستطلاع الشواطئ واقتحامها بواسطة الزوارق المطاطية وعمليات البحث والإنقاذ ، مشيراً إلى أن جميع هذه التمارين نفذت في بيئة عمليات قتال حقيقية مختلفة.وأكد أن تمرين (EFES 2018) يعد من التمارين العسكرية المهمة نظير عدد الدول المشاركة والتقنيات العسكرية المستخدمة ، وكذلك نوعية القوات وطبيعة ميادين التمرين وتنوعها حيث يعود ذلك بالنفع على المشاركين بالتمرين والرفع من كفاءتهم القتاليه.يذكر أن هذه المشاركة الثانية للقوات المسلحة السعودية حيث سبق وأن شاركت في هذا التمرين عام 2016 .// انتهى //22:22ت م