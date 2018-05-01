الطائف 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسبحث معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، مع وفد أكاديمي من جامعة أدنبرة، تبادل الخبرات والتعاون المستقبلي بين الجامعتين.جاء ذلك خلال زيارة من وفد جامعة أدنبرة لجامعة الطائف، بهدف بحث إمكانية التعاون بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي والتطوير الأكاديمي والمجتمعي، وكذلك التعريف بمجالات التميز لكل جامعة، وذلك من خلال مقابلة أعضاء الوفد الزائر لأعضاء هيئة تدريس من مختلف التخصصاتفي جامعة الطائف.ونظمت الزيارة عمادة الدراسات الجامعية (التعاون الدولي) بجامعة الطائف بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني، وضم وفد جامعة أدنبرة ثمانية أعضاء هيئة تدريس في تخصصات العلوم الطبية، والكيمياء، والهندسة، والحاسبات، واللغات والترجمة، وتقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، والتربية والدراسات الإسلامية، يرافقهم ممثل المجلس الثقافي البريطاني قاسم بكري.وشارك في المباحثات مع الوفد الزائر من جامعة الطائف عميد الدراسات الجامعية (التعاون الدولي) الدكتورة هيفاء عبدالله النفيعي، وأكاديميون من مختلف التخصصات بالجامعة.وناقش الطرفان سبل التعاون الممكنة بين الجامعتين في التخصصات ذات الاهتمام المشترك، وتعرف الجانبان على أوجه التميز البحثي والأكاديمي لكلتا الجامعتين، ووضعوا تصوراً لتعاون مثمر بينهما في المستقبل.كما زار أعضاء الوفد معرض مشاريع التخرج لطلاب وطالبات جامعة الطائف، وأشادوا بمنهجية البحث وأفكار المشاريع المبتكرة لطلاب وطالبات الجامعة، وأثنوا على اهتمام الجامعة بطلابها وتوفيرها الدعم العلمي الكامل لهم.// انتهى //22:31ت م