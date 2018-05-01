عمّان 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسافتتحت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، فعاليات المؤتمر العربي الثاني عشر لعلوم الفضاء والفلك، والمؤتمر الفلكي الإسلامي السابع، بمشاركة حوالي 250 عالم فضاء وفلك من دول عربية وإسلامية وعالمية.ويناقش المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، محاور أساسية متعلقة بالمواضيع الفلكية وتطبيقاتها في الشريعة الإسلامية، وآخر المستجدات العلمية في تكنولوجيا علوم الفضاء والفلك.وسيتم خلال جلسات عمل المؤتمر عرض 80 ورقة علمية وبحثية لخبراء ومختصين وأكاديميين في مجال الفضاء والفلك يمثلون 28 دولة من أنحاء العالم.وتقام على هامش المؤتمر ورشات علمية حول تطبيقات الفضاء والفلك لطلاب ومعلمي الفيزياء وعلوم الأرض والمهتمين مصحوبة بتمارين عملية تحاكي تحديات ارتياد الفضاء.م ر // انتهى //22:36ت م