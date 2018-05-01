سياسي / مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تقف إلى جانب المملكة المغربية في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية
الثلاثاء 1439/8/15 هـ الموافق 2018/05/01 م واس
الرياض 15 شعبان 1439هـ الموافق 1 مايو 2018م واس
عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، عن وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.
وأضاف المصدر، أن حكومة المملكة تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة " البوليساريو " بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة.
وقال المصدر إن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران.
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