أملج 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسعقد المجلس البلدي لمحافظة أملج اليوم , جلسته الـ32 برئاسة رئيس المجلس اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني وبحضور أعضاء المجلس ،وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس.وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، التي كان من أبرزها مناقشة بيع الأسماك المستوردة في حراج السمك ، وتشجير شارع الأربعين المؤدي لكلية التقنية العالمية بالنصبة ومناقشة طلب أهالي حي المرجان والتحلية لعمل جسر مشاة ومناقشة طلب أهالي مخطط البقمي بالسفلتة والإنارة وعدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجلسة التي تصب في المصلحة العامة والنهوض بتنمية المحافظة.// انتهى // ‏22:46ت م