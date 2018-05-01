القاهرة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسحقق فريق سموحة فوزًا صعبًا على منافسه وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام والوقت الإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.وبهذا الفوز، يتأهل سموحة إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس مصر، ليواجه فريق الأسيوطي.م ك // انتهى //22:51ت م