غزة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والوفد المرافق له.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس عباس أطلع رئيس وزراء اليابان، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأهمية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في الحياة السياسية الفلسطينية.وأشار عباس إلى أن الجانب الفلسطيني كان ومازال مستعداً للتعاون لإنجاح أي جهد دولي ساع لإيجاد عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967م، مؤكداً على أهمية خطة السلام الفلسطينية التي طرحت في مجلس الأمن الدولي الداعية لعقد مؤتمر دولي للسلام خلال العام الجاري، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية، لأن الطرف الأميركي باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها، أخرج نفسه كوسيط نزيه لعملية السلام.بدوره، أكد رئيس الوزراء الياباني دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، واستعدادها للمساهمة في أي جهد من أجل تحقيق السلام.م ر // انتهى //23:09ت م