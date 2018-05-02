الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسواصل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباتهم في المعسكر المقام حاليًا بمدينة ماربيا الإسبانية، الذي يمثل المرحلة الرابعة من مراحل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم2018 .وخصص المدير الفني للمنتخب خوان انطونيو بيتزي حصة تدريبية في الفترة الصباحية على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي بدأت بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، تلى ذلك تمرين تغير اتجاه اللعب في مساحات مختلفة، بعدها قسم بيتزي اللاعبين لثلاثة مجموعات ليجري تقسيمه على نصف مساحات الملعب، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.وفي الفترة المسائية أجريت الحصة التدريبية على ملعب الغولف بمركز ماربيا الرياضي، بدأت بتماربن الإحماء، ثم الجري متطقع بمسافات مختلفة، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.من جهته انضم لاعب فريق فياريال الإسباني سالم الدوسري إلى معسكر المنتخب ، حيث منحت إدارة النادي الإسباني الضوء الأخضر للاعب للإنضمام للمعسكر والمشاركة في المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما أمام الجزائر واليونان.وأكد حارس المنتخب محمد العويس أهمية المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي في رفع المعدل اللياقي لجميع اللاعبين والوصول إلى مستوى واحد ليكون الجميع في جاهزية عالية، مختتما حديثه قائلاً: "التركيز عالي لدى الجميع في استغلال هذه الفترة كون الهدف واحد هو تمثيل الوطن خير تمثيل".// انتهى//00:05ت م