الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واس‎نظم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في منطقة الحدود الشمالية، فعاليات يوم النشاط العائلي، ضمن مبادرة "المجتمع النشط"، بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بعرعر.‎ وتم خلال فعاليات اليوم العائلي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة الشمالية تنفيذ فعاليات رياضية منوعة، لبناء مجتمع صحي ممارس للرياضة، بمشاركة عدد من المجموعات الرياضية، وخصصت أركان لها للتعريف بنفسها وإبراز أهدافها ، وأنشطتها والفعاليات التي شاركت بها، كما أقيمت العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة المخصصة للعائلات، حيث خصصت الصالات الرياضية المغلقة بالمدينة الرياضية لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية النسائية.‎ من جانب آخر عقد الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ورشة عمل مع أمارة منطقة الحدود الشمالية تم خلالها إطلاعهم على أهداف ومشاريع الرياضة المجتمعية لتسهيل الإجراءات التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الرياضة المجتمعية في منطقة الحدود الشمالية وتفعيل المجموعات الشبابية والحملات التوعوية المشتركة وتحديد وتجهيز المرافق لإقامة الفعاليات.‎من جهتها قدمت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية هيفاء الصباب شكرها وخالص تقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، على استقباله ودعمه و جهوده لنشر و تفعيل المشاركة المجتمعية في الرياضة .‎ وبينت الصباب أن من أبرز أهداف الزيارة بحث أوجه التعاون بين اتحاد الرياضة المجتمعية مع مختلف القطاعات في منطقة الحدود الشمالية ، وهو ما يقتضي العمل على تحديد المبادرات ذات المكاسب السريعة و إيضاح المعوقات و التحديات التي تواجههم .// انتهى //00:07ت م