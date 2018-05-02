المدينة المنورة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسوقعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اتفاقية شراكة مع جامعة روتجرز في ولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، تُحدد أطر التعاون في مجال تقديم برامج ماجستير وعمل أبحاث مشتركة وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين.ومثل الجامعة الإسلامية في الاتفاقية التي وقعت الأحد الماضي عميد كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات الدكتور تركي بن محمد الغامدي, وعضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور صفي الله فيض الله، كما مثل جامعة روتجرز مساعد عميد الدراسات العليا للمبادرات الدولية الدكتور ديبابراتا بانيرجي، ورئيس قسم علوم الحاسب الدكتور ثو نجوين، ومدير برنامج علوم البيانات الدكتور جورج موستاكيدس.وتضمنت الاتفاقية تفعيل الشراكة ابتداءً من السنة المقبلة، في مجال تقديم برنامج ماجستير في علوم الحاسب "علوم البيانات وتحليل البيانات الكبيرة ", بحيث يدرس الطالب السنة الأولى من البرنامج بالجامعة الإسلامية, ومن ثم الانتقال إلى جامعة روتجرز لإكمال برنامج الماجستير, ومن ثم الحصول على شهادتين للماجستير من الجامعة الإسلامية وجامعة روتجرز، بالإضافة إلى العمل على إعداد أبحاث مشتركة في تحليل البيانات الكبيرة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجامعتين.يُشار إلى أن جامعة روتجرز تُعد من الجامعات العريقة والمتميزة في الولايات المتحدة الأمريكية, وحاصلة على تصنيف رقم 37 على مستوى أمريكا في تخصصات علوم الحاسب الآلي حسب تصنيف موقع US News للدراسات العليا.// انتهى //00:09ت م