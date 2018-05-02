الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تخريج 1037 متدرباً بالكلية التقنية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس ، ومعرض التوظيف المصاحب للملتقى التقني بمشاركة خمسينَ جهةً من مختلف الشركات والهيئات ، وذلك بمقر الكلية التقنية .وثمن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد من جانبه رعاية سمو نائب أمير الرياض ، مؤكداً أنها خير شاهدٌ على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعم التدريب التقني من خلال برامج تدريب الشباب، مشيراً أن التغيير الكمي والنوعي الذي اتسمت به الخطط الاستراتيجية والتنموية في المملكة دعا المؤسسة لتطوير سياساتها التدريبية بما ينسجم مع محاور وأهداف رؤية المملكة 2030 .وأقيم حفل خطابي بهذ المناسبة بدئ بالقرآن الكريم ثم ألقى عميد الكلية التقنية بالرياض عبدالرحمن الحامد كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تشريفه اليوم للملتقى التقني الخامس والعشرين، وحفل التخريج وافتتاح معرض التوظيف، مؤكداً أن الكلية ساهمت في بناء اقتصاد المعرفة عن طريق برنامجي الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات المتاحة للتدريب أو عن طريق البرامج المساندة وبرامج المسئولية الاجتماعية، إضافة إلى اهتمام الكلية الدائم بتطوير برامجها بما يتناسب مع برنامج التحول الوطني، حيث أعلن أن الكلية ستحتضن خلال العام التدريبي القادم برنامج الطاقة المتجددة.وأشار إلى أن الكلية التقنية بالرياض تساهم مع مثيلاتها على مستوى المملكة في تخريج متدربين وفق برامج تدريب عالية الجودة، وتوفير كفاءات وطنية مرغوبة في سوق العمل، وذلك وفق الأرقام التي تحققت في نسب التوظيف خلال العام التدريبي الحالي 1438 / 1439هـ التي تجاوزت ٢٠٠٠ وظيفةٍ تم تقديمها من الشركاء في كافة القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الخاص خلال العام .بعدها ألقيت كلمة الخريجين الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بهذا اليوم والمسيرة التدريبية التي تحققت وأثمرت بفضل من الله ثم الجهود الكاملة من الهيئتين التعليمية والفنية مقدمين شكرهم لكل من ساهم في بنائهم المعرفي والعملي .وفي ختام الحفل كرم الأمير محمد بن عبدالرحمن الداعمين كما تسلم سموه درع تذكاري بهذه المناسبة ثم التقطت الصور التذكارية .// انتهى //00:13ت م