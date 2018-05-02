الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسافتتح المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم اليوم معسكره الإعدادي في مدينتي الرياض ودبي الذي يمتد حتى 14 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2018 بإندونيسيا، والمزمع إقامتها منتصف شهر أغسطس المقبل.وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية الأولى اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والتي تركزت على تمارين على التمرير، والاستحواذ على الكرة.يذكر أن المدير الفني للمنتخب الأولمبي سعد الشهري قد استدعى (22) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر وهم، صالح الوحيمد، وعبدالإله العمري، وعبدالرحمن الدوسري، وسامي النجعي، ومتعب البناقي (من نادي النصر)، ومحمد الربيعي، وعبدالباسط هندي، ويوسف الحربي، ومنصور المولد (من النادي الأهلي)، وأنس زباني، وناصر الدوسري، وفهد الرشيدي، ونايف كريري (من نادي الهلال)، ومحمد الزبيدي، وسعد السلولي (من نادي الاتفاق)، وحسن أبو شرارة، وموسى العامودي (من نادي القادسية)، وعون السلولي (من نادي الاتحاد)، ومعتز البقعاوي (من نادي التعاون)، وناصر العمران (من نادي الشباب)، وعبدالله اليوسف (من نادي الفتح)، وجابر عسيري (من نادي الوحدة).// انتهى//00:15ت م