جدة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسنظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، ممثلة بمكتب الأشراف النسائي اليوم ، حلقة سمنار بعنوان "تحقيق التوافق النفسي للفتيات الأيتام ", بحضور مساعدة المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة نوال بنت عبدالله الضبيبان والمشرفات والاخصائيات الاجتماعيات والنفسيات بدور الإيواء .واشتملت الحلقة على العديد من المحاور والمشكلات الناتجة عن عدم تحقيق التوافق النفسي ونماذج لبعض الحالات التي تعاني من مشاكل ناتجة عن عدم تحقيق التوافق وإدارة الذات والخطط العلاجية ومناقشة التقنيات والفنيات الحديثة لتحقيق التوافق النفسي .يذكر أن من ضمن أهداف و خطة الاشراف النسائي خلال هذا العام إعداد سلسلة متنوعة من حلقات السمنار تساعد بتطوير الخدمات المقدمة لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمستفيدين .// انتهى //00:17ت م