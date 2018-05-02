تبوك 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسدشَّن معالي مدير جامعة تبوك الدكتورعبد الله بن مفرح الذيابي اليوم، 18 خدمة ونظاماً تقنياً وإلكترونياً جديداً على البوابة الإلكترونية للجامعة .وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قدَّم كلٌّ من: وكيل كلية الحاسبات للتطوير والجودة الدكتور عوض محمد، ورئيس قسم الخوادم المهندس خالد الفيفي، ورئيس قسم البوابة الإلكترونية نواف الرشيدي، عرضاً مرئياً عن الخدمات والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، والمتمثلة في نظام تواصل ، ونظام اللجان والمجالس ، ونظام الجودة والاعتماد الأكاديمي ، ونظام الأرشفة الإلكترونية ، وتطبيق جوال سهل ، وتطبيق جوال خدماتي ، وخدمة التعليم عن طريق الشبكة ((skype) ، وخدمة تحميل البرامج ، ومايكروسوفت أوفيس 365- وخدمة الدعم الفني عن بعد ، وكذلك تطوير نظام الاتصالات الإدارية ، والتحقق من صحة الوثائق ، وأمر الإركاب الإلكتروني ، وإضافة إلى تطوير الصفحة الرئيسية لجامعة تبوك ، وتطوير بوابة جامعة تبوك الأكاديمية (my ut ) ، وتطوير مواقع أعضاء هيئة التدريس ، ونظام دعم متخذي القرار ، بالإضافة إلى توفير مصادر وسعات تخزين لمنسوبي الجامعة.عقب ذلك ألقى عميد تقنية المعلومات بالجامعة الدكتور سعد المطيري كلمة أوضح فيها أنه تم إطلاق ما يقارب من (25) خدمة إلكترونية جديدة منذ بداية العام 2018م ، مشيراً إلى التميز الذي نالته الجامعة في قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) في مرحلته السابعة، والذي حصلت من خلاله الجامعة على الترتيب الثامن على مستوى الجهات التابعة لوزارة التعليم، إضافة إلى المرتبة الثالثة عشر قياساً إلى الجهات والدوائر الحكومية الأخرى.وأكد المطيري أن عمادة تقنية المعلومات تحظى بشراكات إستراتيجية عملاقة في مجال التقنية مع شركات كبرى مثل شركة (سيسكو) و(مايكروسوفت)، مشيداً بالدعم التي تحظى به العمادة من قبل إدارة الجامعة، مقدماً شكره وتقديره ومنسوبي العمادة لمعالي مدير الجامعة، ووكيل الجامعة للتطوير والجودة على دعمهم غير المحدود.بعد ذلك دشَّن معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي الخدمات الإلكترونية الجديدة، مبيناً أن ما شاهده أمرٌ يدعو للاعتزاز، وذلك بمنظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عمادة تقنية المعلومات، مشيداً بجهود عمادة تقنية المعلومات .وبين أن الجامعة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال ، وعلى ثقة كبيرة في تطوير البرامج بشكل أكبر، وتطوير قدرات الفنيين المتخصصين، مشيراً إلى أن التحدي قائم، خاصة في ظل التقنيات الجديدة في بلادنا، مبيناً أن الجامعة حريصة على توفير الخدمات الإلكترونية .وفي الختام كرم مدير الجامعة عميد ومنسوبي عمادة تقنية المعلومات، كما كرمت الدكتورة الطلحي منسوبات العمادة بشطر الطالبات.حضر الحفل وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور راشد الشريف، ووكيل الجامعة للفروع الدكتور عبد القادر الحميري، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل أبو ظهير، وعميد تقنية المعلومات الدكتور سعد المطيري، وكذلك وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة الطلحي .// انتهى //00:24ت م