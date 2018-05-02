الرياض 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسنظم المعهد العقاري السعودي اليوم دورة "وسيط عقاري محترف" بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ضمن خطة المعهد لاستهداف شرائح مختلفة من الطلاب والمهتمين والممارسين في السوق العقاري، والتدريب على إستراتيجيات وبرامج عملية في المجالات العقارية .وتناولت الدورة التي أقيمت في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، العديد من المعلومات التفصيلية العملية عن الوساطة العقارية، التي استهدفت طلبة الجامعة بشكل مباشر ، حيث تجاوز العدد 250 طالباً .وثمن وكيل الكلية للشؤون التعليمية والجودة الدكتور عادل المؤمن ، جهود المعهد العقاري السعودي في مجال المسؤولية الاجتماعية ، معرباً عن شكره للمدير التنفيذي للمعهد المهندس فوزي بن سليمان العيوني ، ولمدربي الدورة المهندس ابراهيم بن مزاحم الصحن، وكذلك الشيخ علي بن إبراهيم الزيدان على جهودهم لإنجاح الدورة لنشر المعرفة وتلبية الاحتياجات التدريبية والتعليمية للقطاع العقاري .وتأتي الدورة ضمن مساعي المعهد لرفع المعايير المهنية في القطاع العقاري بالمملكة إلى أعلى المستويات، من خلال تدريب وتأهيل العاملين في السوق العقاري، بالإضافة لنشر المعرفة وتلبية الاحتياجات التدريبية والتعليمية للقطاع العقاري بالتعاون مع شركاء المعهد الدوليين والمحليين حيث بلغ عدد المتدربين في المعهد خلال الربع الأول من هذا العام 542 متدرباً ومتدربة في عدد من مدن المملكة وكانت الدورات في اختصاصات منها: الوساطة العقارية وفحص المباني وإدارة اتحاد الملاك وإدارة المرافق .ويعد المعهد العقاري الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار لتنفيذ خطة عمله في المسار المعني ببناء قدرات القطاع العقاري، ومن ذلك تأهيل الوسطاء العقاريين والمطورين والمسوقين ومختصي فرز الوحدات العقارية والبيع على الخارطة وفاحصي المباني والعاملين في تقنيات البناء الحديثة وخبراء المكاتب الفنية والمختصين في بحث القضايا العقارية ولتلبية متطلبات القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم .// انتهى //00:25ت م