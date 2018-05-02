السيح 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واس‏احتفل المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح اليوم بتخريج (101) شاب سعودي ، بحضور محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي ، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله العبدالكريم ، وذلك في مقر المعهد بحي المصيف شرقي السيح .‏وأوضح نائب رئيس برنامج الشراكات الإستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور رياض آل الشيخ في كلمته خلال الحفل أن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة ، وأسسته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عام 2009 بالمشاركة والمساهمة مع شركة المراعي ، وبدئ التدريب فيه عام 2011 ، لتأهيل الشباب السعودي بالمهارات اللازمة في مجالات صناعة الألبان والأغذية بأنواعها المختلفة وتأهيلهم لفرص العمل الموجودة في سوق العمل السعودي ، وذلك ضمن ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، من اهتمام بالغ بقطاع التعليم والتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة التي هي من أولويات حكومتنا الرشيدة.‏من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة المعهد التقني للألبان والأغذية عبدالله بن ناصر البدر ، أن المعهد يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة ، من خلال برامج التدريب النوعية على صناعة الأغذية والألبان ، إذ يستقطب المعهد كل عام عشرات المتدربين ، الذين يزج بهم إلى سوق العمل في تخصصات متعلقة بالأمن الغذائي.‏فيما أكد المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم العقيلي أن المعهد يقدم العديد من البرامج المتخصصة التي تعنى بتدريب الطلاب في مجال الأغذية والألبان ، و إيجاد بيئة جاذبة للمتدربين وتعزيز مختلف المهارات لديهم ، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .‏يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح يعد أحد برامج الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وشركة المراعي وبدعم من صندوق الموارد البشرية " هدف" .// انتهى //00:29ت م