عرعر 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسزار وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد محمد بن عبدالله عسيري مساء اليوم جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر يرافقه مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بالوزارة الدكتور هشام المديميغ ومدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر عايد بن مرضي العنزيوتخلل اللقاء عرض مرئي عن مصروفات المساعدات المالية للعام الماضي 2017م ، وتقديم نبذة عن الخدمات التي قدمت في الأعوام الماضية بالإضافة إلى خطط الجمعية المستقبلية من برامج تنموية جديدة .وثمن عسيري الجهود التي تبذلها الجمعية في خدمة فئة الإيتام ، متمنياً للجمعية مزيد من التقدم .// انتهى //00:31ت م