الرياض 15 شعبان 1439 الموافق 1 مايو 2018 واس.وقعت الجمعية الوطنية للمتقاعدين اليوم, مع مكتب إيسام للاستشارات التربوية والتعليمية لتقديم الخبرة في مجال التدريب والاستشارات والتنمية الذاتية عبر مبادرة " وائم " .ووقع الاتفاقية مدير الجمعية العمومية محمد المشاري والرئيس التنفيذي لمكتب إيسام فاطمة المقبل .وهدفت الاتفاقية إلى الاستفادة من خبرات المتقاعدين المعرفية والثقافية والعلمية المتخصصة عن طريق المواءمة بين جيل المتقاعدين الذي يمتلك الخبرة التراكمية المعرفية والمهنية التخصصية في مجالات الحياة المختلفة وجيل الشباب الذي يمتلك الرغبة والواقعية للتعلم من خلال خبرات مجربة .وتأتي الاتفاقية في بادرة ملهمة لاستثمار خبرات المتقاعدين وتمكينهم من المشاركة في بناء المجتمع المعرفي القائم على اقتصاد المعرفة، وتحقيقا لرؤية 2030 التي أولت اهتماما خاصا بتوفير فرص التدريب والتأهيل اللازمين وتوفير أدوات التخطيط المالي وتمكين المؤسسات والجمعيات غير الربحية من استقطاب الكفاءات القادرة على نقل المعرفة.وتسعى المبادرة لتحسين بيئة المتقاعدين وتلبية احتياجاتهم من خلال إنشاء محضن علمي وثقافي يضم الخبراء منهم في المجالات المتنوعة من خلال استثمار خبراتهم وتوجيهها ،وإيجاد بيئة جاذبة للكفاءات المؤهلة منهم مما يحقق مبدأ التكامل المجتمعي بين الفئات العمرية المختلفة، وذلك بعد تقديم البرامج التطويرية والدورات التدريبية والمشاريع النوعية وفق الاحتياج بحيث يكونوا قادرين على تقديم الاستشارات والدورات التدريبية و التفاعل مع الأيام والمناسبات المحلية والعالمية.// انتهى //01:15ت م