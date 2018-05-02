الباحة 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسافتتح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر محمد الشهري, ورشة عمل "تمكين الشركاء ", من ملاك ومشغلي دور الإيواء السياحي بالمنطقة, بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط وعدد من رؤساء البلديات ومديري ومسؤولي الإدارات الحكومية والمجلس البلدي وملاك القرى التراثية والمستثمرين وملاك دور الإيواء السياحي ومنظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين وعدد من المهتمين في صناعة السياحة من المجتمع المحلي, وذلك بفندق جولدن توليب الباحة.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة أنه انطلاقا من نهج الشراكة الفعالة للهيئة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني كآلية ناجحة لتحقيق أهداف التنمية السياحية وبناء قدرات الشركاء, مشيراً إلى أن ورشة العمل تتضمن تطبيق المسارات السياحية وتشغيلها وترميم القرى التراثية والاستثمار فيها وجودة الخدمات الفندقية بقطاع الإيواء السياحي وتطوير لجان التنمية السياحية بالمحافظات.وتخللت ورشة العمل التي أقيمت أول أمس عرضاً عن برنامج تمكين الذي يعد مبادرة إستراتيجية طويلة الأجل لدعم قدرات الشركاء في المناطق بهدف تمكينهم من قيادة عملية التنمية السياحية والاستفادة منها, وجودة الخدمات الفندقية بقطاع الإيواء السياحي, وترميم القرى التراثية والاستثمار فيها, بالإضافة إلى تطبيق المسارات السياحية وتشغيلها.// انتهى //01:22ت م