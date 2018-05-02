بغداد 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واستصدت القوات الأمنية العراقية لاعتداء نفذه تنظيم داعش الإرهابي في بلدة الطارمية شمالي العاصمة العراقية اليوم.وقال مركز الإعلام الأمني العراقي في بيان :"إن عناصر الخلايا النائمة لداعش أقدموا على استهداف المدنيين بإطلاق النار عليهم في إحدى القرى النائية بالطارمية مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم".ونفى البيان أن تكون تلك المجاميع انتشرت في الطارمية أو أن تكون سيطرت على المدينة،مؤكدًا أن الوضع تحت سيطرة الأجهزة الأمنية العراقية بالكامل وهي تلاحق العناصر الإرهابية.// انتهى //02:23ت م