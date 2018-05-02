الدمام 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسأصدرت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة مراقبة الأسواق تقريرها للنصف الأول من العام الجاري 1439هـ , الذي يبرز جهود البلدية المبذول في ضبط أسواق الخبر وإزالة مخالفاتها ، وإيقاف البائعين المخالفين واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.وبين التقرير أن عدد الزيارات الميدانية على المحلات والأماكن العامة بلغ ما يزيد عن 4015 زيارة تم خلالها رصد العديد من المخالفات , وبلغت كمية المواد الغذائية المصادرة 29000 كرتون خضار , فيما تم مصادرة مواد غذائية متنوعة بلغت كميتها 11200 كرتون , كما تم مصادرة 12540 قطعة ملابس , و 5400 قطعة اكسسوارات ، وتم كذلك فرض الغرامات المترتبة على المخالفات.وبينت أن المراقبين يقومون بجولات تفتيشية ورقابية على كافة أحياء الخبر لرصد المخالفين وضبطهم واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم , مؤكدة حرصها على منع الباعة الجائلين في كافة أنحاء المدينة ، وذلك لأن الكثير من المنتجات التي يبيعونها تكون مجهولة المصدر، إضافة إلى سوء العرض والتخزين مما يعرض المنتجات للتلف .وتأتي هذه الحملات تأكيداً على الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ،ضمن حملة "تحسين المشهد الحضري كذا أحلى" التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة.// انتهى //03:51ت م