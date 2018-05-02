واشنطن 15 شعبان 1439 هـ الموافق 01 مايو 2018 م واسأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي البدء في عمليات تحرير آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت اليوم في بيان: "إن القتال سيكون صعبًا، لكن الغلبة ستكون في النهاية من نصيب التحالف الدولي"، مشددة على أن القوات سترد على أي هجوم يستهدف الأمريكيين أو قوات التحالف وشركاءهما، وأن الأيام التي كان يسيطر فيها تنظيم داعش على بعض الجيوب توشك أن تنتهي.وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تعمل على إحياء عملية جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وحشد الموارد الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة ولتأمين الاستقرار في سوريا.م ك // انتهى //04:02ت م