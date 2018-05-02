الرياض 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :مشروع «القدية» يسهم في تعزيز نمو الإيرادات غير النفطيةمجلس الوزراء: العدالة تحقق السلام العالمي وتحافظ عليهإقرار نظام مطاحن الدقيق وإستراتيجية الأمن الغذائيإطـلاق تخصيـص التـعـلـيـمنيابة عن الملك.. أمير مكة يفتتح ملتقى أبحاث الحج والعمرة110 ملايين ريال لمشروعات صحية في الباحة وأخرى تطويرية في متنزه رغدانالنائب العام يبدأ زيارة رسمية إلى المغربمدير منظمة الصحة العالمية ينوه بالتأثير الإيجابي لمركز الملك سلمان للإغاثة في العالمرابطة العالم الإسلامي تنفذ عملية إغاثة عاجلة لـ13 ألف متضرر من الأمطار في موزمبيق"التعاون الإسلامي" تدين الهجمات الإرهابية في كابولدعم حزب الله للبوليساريو يقطع وصال الرباط بطهران.. المغرب يطرد السفير الإيرانيالمملكة: نرفض أي تهديد لأمن ووحدة المغربقنبلة نتنياهو تعزز خيار إسقاط الاتفاق النوويماكرون في أستراليا لإنجاز «صفقة القرن»// يتبع //06:08ت م