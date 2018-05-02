وكتبت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( عزلة الملالي تستحكم ) قائلة: يوما بعد يوم تتكشف أبعاد مؤامرات النظام الإيراني وتورطه في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط والعبث بأمن و تماسك دولها، وتمثلت آخر جرائمه التآمرية في استهداف وحدة التراب الوطني للمغرب، من خلال دعم جبهة البوليساريو عبر ذراعها الإرهابي "حزب الشيطان" اللبناني ، مادفع الرباط أمس إلى المسارعة بتوجيه صفعة قوية لإيران بإعلان قطع العلاقات مع نظام "ولاية الفقيه" وطرد سفيرها، وإغلاق السفارة المغربية في طهران، بعدما كشف وزير خارجيتها أن إيران وحليفها "حزب الله" يدعمان البوليساريو تدريبا وتسليحا.وواصلت : وتورط إيران في الإخلال بأمن المغرب جدير بالتفات المجتمع الدولي، إذ إن البعد الجغرافي الشاسع بين إيران والمغرب لم يمنعها من التآمر عليه و التخطيط لتفتيت وحدة أراضيه.// انتهى //06:09ت م