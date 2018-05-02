جنيف 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسقالت منظمة الصحة العالمية إن حوالي 7 ملايين شخص يموتون كل عام بسبب التعرض للهواء الملوث.وبحسب تقرير للمنظمة نشر اليوم تسبب تلوث الهواء خارج المنازل وحده في حوالي 2ر4 مليون حالة وفاة في عام 2016 م ، بينما تسبب تلوث الهواء المنزلي من الطهي باستخدام الوقود والتقنيات الملوثة في وفاة ما يقدر بنحو 8ر3 مليون شخص في الفترة نفسها.ووفقًا لدراسة منظمة الصحة العالمية أن مستويات تلوث الهواء ماتزال مرتفعة بشكل خطير في مناطق كثيرة من العالم. وأظهرت بيانات جديدة أن 9 من كل 10 أشخاص يتنفسون الهواء الذي يحتوي على مستويات عالية من الملوثات.وتحدث أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خاصة في آسيا وأفريقيا ، تليها البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا والأمريكيتين.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جبريسوس: "تلوث الهواء يهددنا جميعًا ، لكن أفقر الناس وأكثرهم تهميشًا يتحملون العبء الأكبر".وأضاف: "من غير المقبول أن ما يزيد عن 3 مليارات شخص ، معظمهم من النساء والأطفال،ما زالوا يتنفسون الدخان القاتل كل يوم من استخدام المواقد الملوثة والوقود في منازلهم. وإذا لم نتخذ إجراءً عاجلاً بشأن تلوث الهواء،فلن نقترب أبدًا من تحقيق التنمية المستدامة".// انتهى //06:49ت م