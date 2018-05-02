كانبيرا 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب في بيان صادر عن مكتبها أن وزراء خارجية تجمع مبادرة دول (ميكتا) التي تضم المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليارحبوا بالقمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين.وقال البيان إن القمة بين زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية كانت فرصة عظيمة لوضع حجر الأساس لنزع السلاح النووي الكامل والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى تقدم العلاقات بين الكوريتين.م ر // انتهى //06:52ت م