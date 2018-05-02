سيئول 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسطلب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن خلال مكالمة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أن تتحقق المنظمة الدولية من الإغلاق المرتقب لموقع تجارب نووية في كوريا الشمالية.وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان أن الرئيس الكوري الجنوبي طلب من غوتيريس أيضًا أن تساعد الأمم المتحدة في تحويل المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين إلى منطقة سلام.ونقل البيان عن غوتيريس قوله للرئيس الكوري الجنوبي إن الأمم المتحدة مستعدة لبحث كل أشكال الدعم الممكنة.// انتهى //07:09ت م