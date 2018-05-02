الرياض 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم غد الخميس حفل تخريج دفعة من طلاب جامعة رياض العلم الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والبورد السعودي في تخصصات طب وجراحة الفم والأسنان والصيدلة، وذلك بالقاعة الرئيسة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض .وأعرب رئيس مجلس أمناء جامعة رياض العلم البروفيسور عبدالله بن ركيب الشمري أن رعاية سمو أمير منطقة الرياض لهذا الحفل تأتي تشريفاً ودعماً لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية ودافعاً للاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات التي تشهدها الجامعة، ودعماً وتشجيعاً للخريجين لما بذلوه من جهد خلال مسيرتهم الدراسية .وعد رعاية سموه مشاركة لهم في فرحة التطلع إلى مستقبل يخدمون فيه دينهم ثم مليكهم ثم وطنهم وترجمة المهارات التي اكتسبوها إلى واقع عملي ليسهموا بذلك في دعم وتطوير المجال الصحي في المملكة لتقديم رعاية صحية ذات معايير جودة عالية، ليحققوا بذلك رؤية الجامعة في تحقيق الريادة والتميز لتكون في طليعة مؤسسات التعليم العالي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وكذلك رسالتها المتمثلة في تقديم تعليم وتدريب فعال ومساهمة نشطة في خدمة البحث العلمي والمجتمع .وأكد حرص الجامعة على تخريج كفاءات علمية وطبية متميزة في تخصصاتها المختلفة لتكون بذلك مساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 حسب توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .وعبر رئيس مجلس أمناء الجامعة عن شكره وشكر منسوبي الجامعة لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى والعاملين بالوزارة على جهودهم وحرصهم على الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي عموماً وفي المجال الصحي الأهلي خصوصاً، وتنمية مخرجاتها والمتابعة الدائمة للبرامج العلمية والبحثية الأكاديمية والفعاليات والأنشطة لضمان تحصيل أفضل .// انتهى //07:11ت م