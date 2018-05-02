سكاكا 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف وحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تنطلق يوم غد الخميس فعاليات ملتقى الاستثمار في منطقة الجوف، لبحث الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التعليم الأهلي .ويناقش الملتقى الفرص التي تعنى بجذب الاستثمار في منطقة الجوف ومحافظاتها ودور شركة تطوير للمباني في توفير الفرص الاستثمارية وتقديم خدمات الدعم الفنية والمساهمة في توفير الحلول التمويلية لبناء المدارس الأهلية، كما سيشهد الملتقى الإعلان عن الفرص الاستثمارية بمنطقه الجوف بالإضافة الى توقيع عدد من الاتفاقيات .إلى ذلك أوضح المشرف العام على وكالة التعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد أن الملتقى يأتي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وامتداداً لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كونه داعم لهذا التوجه وإثرائه في المنطقة والتعريف به، ومنطلقا للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التعليم الأهلي، مشيراً إلى مشاركة العديد من المستثمرين والمستثمرات من منطقة الجوف ومن مختلف انحاء المملكة في هذا الملتقى، يتخلله العديد من الجلسات التي يشارك بها أمين منطقة الجوف ومدير الدفاع المدني ونائب محافظ هيئة الاستثمار وشركات تطوير .// انتهى //07:16ت م