اقتصادي / أستراليا ترحب بقرار إعفائها من الرسوم على صادرات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية
الأربعاء 1439/8/16 هـ الموافق 2018/05/02 م واس
كانبيرا 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واس
رحب رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول في بيان صادر عن مكتبه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية منح أستراليا إعفاء من الرسوم على صادرات الصلب والألومنيوم.
وقال تيرنبول: " هذا الإعفاء يدعم كل الوظائف الأسترالية والأمريكية وسيضمن استمرار نمو علاقاتنا التجارية بطريقة عادلة ومتبادلة ".
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