كانبيرا 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسرحب رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول في بيان صادر عن مكتبه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية منح أستراليا إعفاء من الرسوم على صادرات الصلب والألومنيوم.وقال تيرنبول: " هذا الإعفاء يدعم كل الوظائف الأسترالية والأمريكية وسيضمن استمرار نمو علاقاتنا التجارية بطريقة عادلة ومتبادلة ".م ر // انتهى //07:23ت م