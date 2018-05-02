أبوظبي 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في مواجهة كل ما يهدد أمنها و سلامتها و استقرارها و وحدتها الترابية.و ذكرت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها اليوم أن دولة الإمارات إذ تدين بشدة تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى جماعة " البوليساريو" بهدف زعزعة أمن المملكة المغربية الشقيقة فإنها تؤكد وقوفها إلى جانبها في كل ما يضمن أمنها و استقرارها بما في ذلك قرارها الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية.وأضاف البيان أن دولة الإمارات تقف مع المملكة المغربية صفًا واحدًا في إجراءاتها تجاه هذه التدخلات الواضحة وتؤكد مجددًا على موقفها التاريخي و المبدئي المؤيد لوحدة التراب المغربي.// انتهى //07:40ت م