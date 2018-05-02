الطائف 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واستنظم الغرفة التجارية بالطائف ممثلة في لجنة الأوقاف يوم السبت القادم، دورة بعنوان " الوقف بين المليون والريال "، يقدمها المحامي والمستشار القانوني بالغرفة عبدالسلام الحسين .وتسلط الدورة الضوء على جملة من المحاور منها الوقف، مفهومه، أحكامه، وأنواعه، وأنواع الموقوف ومسائل تتعلق بالوقف، ورسالة إلى النظار، وأقل القليل في الوقف، وكم أقل ما يمكن أن أوقف، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوقف.// انتهى //09:02ت م