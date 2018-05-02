الباحة 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسنظم المعهد العالي للسياحة بمنطقة الباحة أمس, محاضرة بعنوان " السياحة البيئية ،، مطلب حضاري " بالتعاون مع لجنة حماية البيئة بالمنطقة وذلك في مقر المعهد في بهر.وتناولت المحاضرة التي تحدث فيها رئيس حماية البيئة بمنطقة الباحة عبدالله مكني عن مفهوم السياحة البيئة وضرورة الحفاظ على الطبيعة البكر وتنمية الغابات وتعويض الاشجار المفقودة, موضحا أن صناعة السياحة من الموارد الاقتصادية المهمة للمملكة وتواكب رؤيتها الطموحة لعام ٢٠٣٠.ونوه بأهمية تعزيز مفاهيم التطوع البيئي وقيمه السامية في المجتمع وترسيخ المسؤولية الاجتماعية وروح التطوع ودور الجهات الحكومية في الخاصة لاسيما التربوية في اكساب شعور الانتماء إلى المجتمع وتحمل بعض المسؤوليات تجاه البيئة من خلال فتح مساقات تطوعية في هذا الجانب.وأكد مكني في ختام المحاضرة أهمية تكاتف الجهات المعنية للحفاظ على البيئة ودعم البرامج التطوعية والتعاون مع اللجنة في إقامة اللقاءات التوعوية الهادفة لشرائح المجتمع.// انتهى //09:14ت م