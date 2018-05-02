نجران 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران, ممثلة في إدارة تعليم الكبار أمس، برنامج "تعليم الكبار.. الخصائص والمفاهيم", وذلك بمقر الإدارة.وتضمن البرنامج الذي استمر ثلاثة وقدمه مدير إدارة تعليم الكبار أحمد مزيد مهجري، مستهدفاً 65 معلم, العديد من المحاور منها التعريف بالكفايات الأساسية لمعلم تعليم الكبار، والخصائص النفسية والاجتماعية للطلاب الكبار، ونظرية تعليم الكبار، واستخدام الطرق والوسائل التعليمية المساعدة بمهارة, بهدف إكساب المعلمين المفاهيم والمهارات اللازمة لتعليم الكبار وفق الأسس والمفاهيم العلمية والعملية.// انتهى //09:15ت م