جدة 16 شعبان 1439هـ الموافق 2 مايو 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.// انتهى //10:12ت م