نجران 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسناقشت لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران, خلال اجتماعها التاسع أمس بمقر الغرفة,بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران عبدالله بن محمد الدوسري، ورئيس وأعضاء اللجنة من العاملين بقطاع الاستقدام، المشكلات والصعوبات التي تواجه العاملين في قطاع الاستقدام، وفي مقدمتها دور الإيواء، إضافةً إلى اقتراحات الحلول المناسبة لتأشيرات التأهيل الشامل، وبحث كيفية مخاطبة المكاتب الخارجية والجهات المختصة، لإعادة التعاقد مع المكاتب في منطقة نجران, .وأبان الدوسري, أن الوزارة تتفهم احتياجات القطاع الخاص، وسعي مسؤوليها لإزالة مختلف العقبات التي تعترض سبيله، مؤكداً أن الوزارة حريصة على التواصل مع رجال الأعمال والعاملين في هذا القطاع.// انتهى //10:15ت م