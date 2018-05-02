عمّان 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات العاهل الأردني عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس، واتفاقهما على تقوية العلاقات بين البلدين لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية.واهتمت بإعلان رئيس الوزراء شينزو آبي، تقديم منحة طارئة للأردن بقيمة أربعة ملايين دولار، لمساعدته في تحمل تأثيرات اللجوء السوري على أراضيه.وتابعت صحف الأربعاء إعلان المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، بالاضافة إلى إغلاق سفارتها في طهران وطرد السفير الإيراني بالرباط.وأشارت إلى الأحداث الميدانية في سوريا، بالاضافة إلى قرار التحالف الدولي بإغلاق مقر مهام قيادة القوة البرية التابعة له في العراق.واهتمت صحف المملكة بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده لا تسعى لحرب مع إيران وذلك بعد يوم من كشفه ما وصفه بأنه دليل على أنشطة نووية سرية في إيران مما يعد انتهاكًا للاتفاق النووي مع القوى العالمية.م ر // انتهى //10:17ت م