طوكيو 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واستراجع المؤشر نيكي القياسي الياباني الأربعاء، حيث انخفض نيكي 0.16 بالمئة ليغلق عند 22472.78 نقطة.ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 بالمئة إلى 1771.52 نقطة.وتراجعت أسهم شركات السيارات، بينما صعدت أسهم قطاع التكنولوجيا بعدما سجلت شركة أبل نتائج فصلية للربع المنتهي في مارس، أفضل من توقعات وول ستريت. وانخفض 20 مؤشرًا فرعيًا من 33 مؤشرًا في بورصة طوكيو.// انتهى //10:24ت م