الباحة 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسنظمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العقيق أمس, الحفل السنوي لتكريم عدد من حفظة كتاب الله, بحضور وكيل المحافظ عبدالله بن ابراهيم الزهراني, ورئيس محكمة العقيق رئيس الجمعية شاهر بن محمد العتيبي, وعدد من أولياء أمور الطلاب, وذلك بجامع حمارس.وبين رئيس محكمة الاستئناف سابقاً عبدالله بن أحمد القرني في كلمة خلال الحفل عظم ومكانة القرآن الكريم وأهمية تلاوته وقراءته وتدبره، منوهاً بجهود ولاة الأمر في العناية بكتاب الله وتعليمه وطباعته وترجمته،فضلاً عن تقديم الدعم السخي مادياً ومعنوياً .من جانبه أفاد مسؤول التعليم بالجمعية ناصر بن جار الله زايد، ما قدمته الجمعية خلال هذا العام, مشيراً إلى أن عدد الحافظين لكتاب الله تعالى كاملاً بإتقان منذُ تأسيس الجمعية 28 حافظاً و 33 حافظة.// انتهى //10:28ت م