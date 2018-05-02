الخرطوم 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على بحث النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء القومي، بكري حسن صالح، مع وفد الكونغرس الأميركي، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية.ونقلت عن وزير الداخلية السوداني الفريق حامد منان قوله، إنه لا توجد خلافات على الوضع الرسمي والفني لمنطقة -الفشقة- الحدودية مع إثيوبيا.وقالت صحف الأربعاء إن وزارة المعادن السودانية أوقفت أمس تصدير المعادن في شكلها الخام باستثناء معدن الذهب.ونشرت تجديد جامعة الدول العربية رفضها القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بإجراءات نقل سفارة واشنطن إلى المدينة.ولفتت صحف الصباح الانتباه إلى إعلان رئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركية محمد أوغلو أمس، عودة 150 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ مطلع العام الماضى.وعرجت صحف السودان على مطالبة مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأوضاع في ميانمار يانغي لي، بوقف أعمال العنف في ولاية - كاشين- شمال البلاد.م ر // انتهى //10:38ت م