بيروت 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسأبدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، اهتمامًا بنبأ قطع المملكة المغربية علاقاتها مع إيران أمس، بسبب الدعم العسكري الذي تقدمه لجبهة البوليساريو، عبر أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية، بهدف زعزعة الأمن في البلاد.وواكبت الدعاية الانتخابية لمرشحي الإنتخابات البرلمانية اللبنانية، التي عبّرت عن مصيرية المرحلة ومفصلية الاستحقاق، خلال الايام الاربعة الفاصلة عن اليوم الانتخابي في السادس من مايو المقبل.وتناقلت صحف الأربعاء الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية، مبرزة القصف الجوي والمدفعي العنيف الذي تعرّضت له منطقة الحجر الأسود، جنوب العاصمة دمشق، من قبل نظام الأسد أمس، حسبما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأشارت إلى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي أمس، البدء في عمليات تحرير آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.وتابعت صحف الصباح جولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في الشرق الأوسط، التي تضمنت لقاء مع رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في عمّان، تمحور حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة، مشيرة إلى سبل إحلال السلام، التي كانت فحوى اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله.وأخبرت عن حملة الاعتقالات التعسفية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، وطالت خمسة فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.وتحدثت الصحف عن سقوط عشرات الضحايا، في هجومين انتحاريين استهدفا مدينة موبي شمال شرق نيجيريا.وتطرّقت صحف لبنان إلى تنديد مجلس الأمن أمس، بالهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في كل من كابل وقندهار في أفغانستان، قبل يومين وأديا إلى مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء.م ك // انتهى //10:50ت م