الدمام 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسينظم برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع الهيئة السعودية للمخ والأعصاب، خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو الحالي ورشة عمل عن جراحة المخ والأعصاب، وذلك بالنادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية.وسيبحث عدد من المتخصصين خلال الورشة جملة من الموضوعات الطبية المستجدة في علم جراحة المخ والأعصاب، إضافةً إلى تقديم لمحة شاملة عن جراحة العمود الفقري والآلية الإحيائية للعمود الفقري وتثبيته، وجراحة العمود الفقري التنكسية، وإعادة بناء العمود الفقري، وأورام العمود الفقري، وإصابات الحبل الشوكي وما بعدها، والإدارة الجراحية لصدمات العمود الفقري.وستركز الورشة خلال فترة انعقادها على جراحة الأعصاب الطرفية من خلال كيفية القيام بالفحص السريري للأعصاب الطرفية، والتشخيص والإدارة الجراحية للأعصاب الطرفية (الضفيرة العضدية)، والتشخيص والإدارة الجراحية لأعصاب الأطراف (الأطراف العلوية)، إضافةً إلى التشخيص والإدارة الجراحية للأعصاب الطرفية (الضفيرة العضدية القطنية والأطراف السفلية).// انتهى //11:10ت م