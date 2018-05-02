الرياض 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسشارك المركز الوطني للنخيل والتمور في المعرض المصاحب لمؤتمر التغذية المدرسية، الذي أقيم تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مقر الوزارة بالرياض، بمشاركة عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة بالتغذية والصناعات التحويلية.ويعد هذا المعرض الحدث الأكبر في مجال التغذية المدرسية في المملكة ويشكل نقطة التقاء للشركات الكبرى المحلية منها والدولية.وتأتي مشاركة المركز الوطني للنخيل والتمور بالمعرض ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز في إدخال التمور ومنتجاتها ذات الجودة العالية ضمن الوجبة المدرسية وتحسين استهلاك التمور محلياً، حيث تعد التمور الغذاء المثالي للطلاب لاحتوائها على المواد الغذائية الرئيسية مثل السكريات والمعادن والبروتينات والفيتامينات وغيرها.وقام معاليه بزيارة جناح المركز وكان في استقباله مدير إدارة الجودة والتطوير بالمركز الدكتور مشعل بن عبدالله الحربي، وقدم الدكتور الحربي شرحا عن دور المركز في ضبط جودة الإنتاج وتسويق التمور وتشجيع القطاع الخاص في الصناعات التحويلية، كما استعرض مع معالي الوزير الاتفاقية التي وقعت مؤخرا بين المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة التعليم، والأدوار المناطة بالمركز بمراقبة وضبط جودة التمور ومشتقاتها التي ستكون ضمن الوجبة المدرسية للطلاب وكذلك النماذج التي شارك بها المركز في الجناح الخاص.وأعرب معالي وزير التعليم عن شكره لإدارة المركز الوطني للنخيل والتمور ودورها الإيجابي في تمكين شركات القطاع الخاص بإدخال التمور ومشتقاتها ضمن الوجبة المدرسية للطلاب.يذكر أن المركز الوطني للنخيل والتمور سيعقد اجتماعا مع المسؤولين بالوزارة لتحديد المدارس التي سينفذ بها برنامج الوجبة المدرسية في القريب العاجل.// انتهى //11:11ت م