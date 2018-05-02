الرياض 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية مارتن جريفيث.وجرى خلال الاجتماع بحث المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي مع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية لتدارس سبل استئناف المفوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع في اليمن.وأكد الدكتور الزياني دعم دول مجلس التعاون للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لليمن ، وحرصها على التوصل الى حل سياسي وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لوقف نزيف الدم في اليمن وحفظ أمنه واستقراره وسيادته، وتقديم المساعدة للشعب اليمني لتخفيف معاناته في الظروف الصعبة التي يعيشها.حضر الاجتماع معالي مبعوث أمين عام مجلس التعاون لليمن مدخل بن دخيل الهذلي، والأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //11:23ت م