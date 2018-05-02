جنين 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة جنين، بينهم أسيرين محررين أحدهم من ذوي الإعاقة.وأفادت مصادر محلية في المحافظة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر من ذوي الإعاقة عدنان حمارشة (52 عاما)، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، والذي أمضى أكثر من 10 سنوات في سجون الاحتلال،فيما اعتقلت تلك القوات الشاب محمد أحمد صالح زيد، بعد دهم منزل ذويه في قرية نزلة زيد بمنطقة يعبد، والشاب راشد أنس حثناوي من سكان جنين على حاجز زعترة العسكري جنوبا، بينما جرى اعتقال الأسير المحرر علاء توفيق يحيى، عضو الهيئة الادارية لنادي العرقة الرياضي من قرية العرقة غرب جنين.م ر // انتهى //11:24ت م